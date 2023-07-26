الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة يلتزم بتوفير المنتجات الطبية اللازمة لمواجهة الحرائق

تعهد الإتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، في بيان له بتوفير المنتجات الطبية اللازمة للسلك الطبي والمرافق الصحية وشبكة الصيدليات لمواجهة الحرائق.

وجاء في البيان، “أنه نظرا للأحداث المؤلمة التي جاءت بعد موجة الحرائق التي اجتاحت عدة مناطق في بلادنا، يعرب الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، نيابة عن جميع شركاته الأعضاء، عن تعازيها الحارة ومواساتها الصادقة لعائلات وأقارب الضحايا الذين فقدوا حياتهم، وتتضرع إلى الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان .”

وتمنى الإتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة الشفاء العاجل للمصابين والمرضى، مؤكدا التزامه التام بتوفير المنتجات الطبية اللازمة للسلك الطبي والمرافق الصحية وشبكة الصيدليات لمواجهة هذا النوع من الكوارث .

كما أكد الإتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة عزمه على الاستمرار في التضامن لتمكين الجزائر من التغلب على آثار وتبعات هذه المرحلة الصعبة.

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