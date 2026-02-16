الاتحاد والشباب على موعد مع قرعة ربع نهائي كأس الكونفيدرالية

سيكون فريقي اتحاد العاصمة، وشباب بلوزداد، على موعد غدا الثلاثاء، مع قرعة ربع نهائي كأس الكونفيدرالية، للتعرف على منافسيهما المقبلين.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” اجراء قرعة ربع نهائي كأس الكونفيدرالية، غدا الثلاثاء، بالعاصمة المصرية القاهرة.

كما أضاف ذات المصدر، بأن فعاليات هذه القرعة من المقرر انطلاقاها على الساعة الثانية عشرة، بتوقيت الجزائر.

وسيكون هذا الموعد، فرصة لممثلي الجزائر، في كأس الكونفيدرالية، اتحاد العاصمة، وشباب بلوزداد، من أجل التعرف على منافسيهما في الدور الربع النهائي من هذه المنافسة.