الاتحاد والشباب يتعرفان على مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الكاف

تعرف كل من فريق اتحاد العاصمة، وشباب بلوزداد، على مواعيد وتواريخ خوض مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي كأس الكونفيدرالية.

ومن المقرر أن يتنقل فريق شباب بلوزداد، إلى مصر، لمواجهة النادي المصري، في مباراة مقررة بتاريخ السبت 14 مارس، على الساعة الثامنة ليلا، وفق الإذاعة الوطنية.

وسيلعب لقاء العودة من ذات الدور، بين شباب بلوزداد، والنادي المصري، بتاريخ 21 مارس على الثامنة ليلاً، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.

كما أضاف ذات المصدر، بأن الممثل الآخر للجزائر في هذه المنافسة اتحاد العاصمة، سيواجه نادي مينياما الكونغولي، بتاريخ الأحد 15 مارس، بينما يلعب لقاء العودة بتاريخ 22 مارس، على الثامنة ليلا، بملعب “5 جويلية”.