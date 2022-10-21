الاتحاد والمولودية يتعثران وشباب بلوزداد يهزم مقرة بثلاثية

تعثر أمسية اليوم الجمعة فريق اتحاد العاصمة أمام الضيف شبيبة الساورة في الجولة الـ9 من الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم.

حيث انتهت موقعة ملعب، عمر بن رابح، بالدار البيضاء بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

ووقع، أيمن محيوص، هدف التقدم للمحليين في الدقيقة الـ19، قبل أن يُعدل، محمد عمران، في الدقيقة الـ67 للضيوف.

هذا كما انهزم فريق مولودية الجزائر أمام المُضيف اتحاد خنشلة بهدفين دون رد.

في حين انتهى لقاء مولودية البيض أمام الضيف أتلتيك بارادو على وقع التعادل السلبي.

وفاز فريق شباب بلوزداد على الضيف نجم مقرة بثلاثية لهدف وحيد بملعب 20 أوت 1955 بالعاصمة.

وقعهما، حسام الدين مريزيق، إيوالا، وأيمن بوقرة من ركلة جزاء للشباب في الدقائق، 63، 80 و90+5.

بينما وقع، حمزة بانوح، الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 88.