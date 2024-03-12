الاتحاد يتعرف اليوم على منافسه في ربع نهائي “الكاف”

يرتقب أن يتعرف ظهر اليوم الثلاثاء، ممثل الجزائر، في منافسة كأس الكونفيدرالية، نادي اتحاد العاصمة، على منافسه في ربع النهائي كأس الكاف.

وستجرى قرعة ربع نهائي الكاف، بداية من الساعة 13:00، بالعاصمة المصرية بالقاهرة.

ومن المحتمل أن يلاقي الاتحاد حامل لقب آخر نسخة. في ربع النهائي أبوسليم الليبي، أو ريفر يونايتد النيجيري أو الملعب المالي.

وسيستفيد “أبناء سوسطارة” من أفضلية الاستقبال في لقاء العودة. الأمر الذي يعزز حظوظهم في بلوغ المربع الذهبي لثاني أغلى المسابقات القارية.