الاتحاد يغادر نحو القاهرة لخوض إياب نهائي الكونفدرالية

شدّ وفد نادي اتحاد العاصمة، مساء اليوم الأربعاء، الرحال نحو العاصمة المصرية القاهرة، تحسبا لخوض إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويلاقي الاتحاد، يوم السبت القادم، مضيفه الزمالك المصري، في صدام قوي سيتحدد من خلاله بطل كأس الكونفدرالية 2026.

ويدخل ممثل الجزائر اللقاء المقرر بملعب “القاهرة” الدولي بداية من الساعة السابعة مساءً 19:00. بأفضلية فوزه المثير ذهابا بهدف من دون مقابل، على أمل التأكيد والعودة بالتاج القاري من الأراضي المصرية.

وكان مدرب الاتحاد، السنغالي لامين ندياي، قرر أمس الثلاثاء إعفاء العناصر الأساسية. من خوض المواجهة المؤجلة عن الجولة الـ 27 من البطولة أمام ترجي مستغانم (1-1)، استعدادا لموقعة الحسم بالقاهرة.

ويأمل عشاق اللونين الأحمر والأسود أن يكتب ناديهم تاريخا جديدا في سماء القارة السمراء. من خلال التتويج الإفريقي الثالث، بعد لقبي الكونفدرالية و”السوبر” سنة 2023.