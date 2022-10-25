الاتحاد يفوز أمام بارادو والشلف تهزم الساورة

حقق أمسية اليوم الثلاثاء فريق، اتحاد العاصمة، الفوز في الداربي العاصمي أمام الضيف أتلتيك بارادو بهدفين لهدف وحيد.

وذلك في اللقاء الذي جرى بملعب، عمر بن رابح، بالدار البيضاء، والمؤجل من الجولة الـ5 للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم.

سجل ثنائية سوسطارة، دوار بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ2 ومزيان في الدقيقة الـ25، بينما وقع عواد هدف الباك في الدقيقة 65.

هذا في حين هزم، جمعية أولمبي الشلف، الضيف شبيبة الساورة بهدفين لهدف.

وقع للشلفاوة فتوحي وكروم، بينما سجل، الحمري، الهدف الوحيد لأبناء الجنوب.