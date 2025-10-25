الاتحاد يقلب الطاولة على “أفاد” ويقترب من مجموعات الكونفدرالية

حقق ممثل الجزائر الثاني، في منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية، نادي اتحاد العاصمة، الأهم، في الشوط الأول من مواجهته للضيف أكاديمية أمادو ديالو الايفواري.

وكان الاتحاد، قد انهزم ذهابا يوم الأحد الماضي. بهدف من دون مقابل في ساحل العاج. ضمن الدور الثاني والأخير المؤهل إلى دور المجموعات.

ودخل أشبال عبد الحق بن شيخة، مباشرة في صلب الموضوع في المباراة المقامة حاليا بملعب 5 جويلية 62. وتمكنوا من تسجيل هدف التقدم عن طريق غشة في الدقيقة الـ 13.

وبحلول الدقيقة الـ 28، نجح ابراهيم بن زازة، في زيارة شباك حارس “أفاد” الايفواري. بتسديدة مخادعة من خارج منطقة الجزاء. لينتهي الشوط الأول بثنائية نظيفة.

وفي انتظار التأكيد خلال المرحلة الثانية، فإن النتيجة الحالية. تضع الاتحاد على مشارف اللحاق بشباب بلوزداد، في مجموعات الكونفدرالية.

إلا أن الحذر يبقى مطلوبا. على اعتبار أن هدف من المنافس سيمنحه التأهل بأفضلية هدف خارج الديار.