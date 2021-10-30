الاتحاد يكرم الزرقة برباعية وبارادو يعود بفوز عريض من وهران

حقق كل من فريقي اتحاد العاصمة، ونادي بارادو، اليوم السبت، فوزا عريضا، أمام منافسيهما أمل الأربعاء، ومولودية وهران، على التوالي، ضمن الجولة الثانية من البطولة الوطنية.

وخلال استضافته، لفريق أمل الأربعاء، أكرم أشبال المدرب دنيس لافان، ضيوفهم برباعية نظيفة، تداول على تسجيلها كل من بلقاسمي، محيوص، زواري، وبلعيد.

وفي المباراة الثانية، لحساب ذات الجولة، عاد نادي بارادو، بفوز ثمين، وعريض من وهران، في مواجهة المولودية المحلية، بنتيجة 4-2.

وتداول على تسجيل أهداف بارادو، كل من بن بوعلي، وبوروق، بثنائية لكل منهما، فيما سجل للحمراوة شادلي، وجعبوط.