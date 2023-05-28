الاتحاد ينهي الشوط الأول متفوقا على يونغ أفريكانز

أنهى فريق اتحاد العاصمة، الشوط الأول من ذهاب نهائي كأس “الكاف” الذي يجمعه اليوم الأحد، بمضيفه يونغ أفريكانز التنزاني، لصالحه بهدف من دون رد.

ودخلت تشكيلة الاتحاد، ذهاب النهائي على ملعب “بنجامين مكابا” بدار السلام، بعزيمة كبيرة، وسيطرت منذ الوهلة الأولى، غير أن سيطرتها افتقدت للتجسيد، بعدما تفنن خالد بوسيليو، في تضييع فرص سهلة.

قبل أن تحمل الدقيقة الـ 32 الجديد لأبناء سوسطارة، برأسية محيوص، الذي حررت “المسامعية” والجزائريين على حد سواء.

ليبقى الاتحاد مطالبا بالحفاظ على تقدمه في المرحلة الثانية، وقطع خطوة عملاقة نحو تتويج تاريخي، قبل موقعة الإياب المرتقبة يوم السبت المقبل، بملعب 5 جويلية 62.