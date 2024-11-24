الاتحاد يهنئ الثنائي دهيري ومبارك لتتويجها بذهبية الألعاب الإفريقية العسكرية

هنأت إدارة اتحاد العاصمة، لاعبي الفريق حسين دهيري، وعمر مبارك، لتتويجهما بالميدالية الذهبية رفقة المنتخب الوطني العسكري، في الألعاب الإفريقية العسكرية.

ونشرت إدارة الاتحاد اليوم الأحد، عبر حساب الفريق على منصة “X”، تهنئة جاء فيها: “دهيري ومبارك يتوٌجان بالميدالية الذهبية للألعاب الأفريقية العسكرية لكرة القدم”.

كما أضاف مسوؤلي الاتحاد: “هذا التتويج جاء بعد فوزهم مع المنتخب الوطني العسكري، على منتخب الكامرون بهدف دون رد، بأبوجا -نيجيريا”.

وتابعت إدارة اتحاد العاصمة: “يذكر أن ثنائي الاتحاد شارك في كل مباريات المنافسة، مبروك للجزائر ولثنائي الاتحاد”.