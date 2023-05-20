الاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي يكرّم  رئيس الجمهورية

كرّم الاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عرفانا للجهود التي يبذلها في دعم مسار التنمية على مستوى القارة الافريقية. وهذا عقب اختتام الدورة الـ 14 للجمعية العامة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإفريقية، أمس الجمعة بالعاصمة النيجيرية، أبوجا.

وبالمناسبة قال المدير العام للاتحاد، نجاكا غريغوار: “إنه شرف كبير لي، وباسم جميع ممثلي مختلف الوسائل الإعلام الإفريقية، أن نعبر عن عرفاننا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

وفي ذات السياق أكد نجاكا غريغوار مدى امتنان أعضاء الاتحاد لرئيس الجمهورية الذي سيضع الحجر الأساس عن قريب للمدينة الإعلامية ببوشاوي. والتي ستتضمن مركزا لتبادل البرامج والأخبار التابع للاتحاد كهدية من الجزائر”. حيث إعتبر أن هذه الهدية تعد قرارا تاريخيا في إفريقيا.

كما أشار غريغوار إلى أن الرئيس تبون يعد من “القادة النادرين الذين شغلوا منصب وزير الاتصال، وبالتالي فهو يملك الخبرة والمعرفة الدقيقة لمهمة الإعلام”، مشيدا في الوقت ذاته بدعمه المتواصل للإعلاميين.

من جهته، أكد محمد بوسليماني, أن تكريم رئيس الجمهورية يعد “اعترافا بالجهود الكبيرة التي يبذلها في سبيل إفريقيا”.

كما اكد بوسليماني اهتمام الجزائر بالقارة السمراء من خلال إطلاق قناة “افريقيا أف.ام” التي تسعى إلى “إسماع صوت إفريقيا الموحد وإلى التموقع في مشهد إعلامي عالمي تنافسي ومجحف في حق قارتنا.