الاتحاد المصري يعلن قائمة المنتخب الثاني تحسبًا لمواجهتي الجزائر الوديتين

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، عن القائمة الرسمية للمنتخب المصري الثاني، التي ستخوض المواجهتين الوديتين أمام المنتخب الجزائري أ’ يومي 14 و17 نوفمبر بملعب السلام في القاهرة.

في إطار التحضيرات لكأس العرب فيفا 2025، المقرر انطلاقها شهر ديسمبر المقبل بقطر.

وضمت قائمة المنتخب المصري عددًا من الأسماء البارزة التي تملك خبرة كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي. على غرار محمد النني، عمرو السولية، أحمد هاني ومحمد مجدي أفشة. إلى جانب مجموعة من العناصر الصاعدة التي تسعى لتأكيد قدراتها مع المنتخب.

وسينافس المنتخب الوطني الجزائري أ’، في المجموعة الرابعة لكأس العرب، إلى جانب العراق،والفائز من مواجهتي البحرين، وجيبوتي ولبنان والسودان.

من جهته، سيخوض المنتخب المصري منافسات البطولة ضمن المجموعة الثالثة رفقة الأردن والإمارات. إضافة إلى الفائز من لقاء الكويت وموريتانيا المقرر يوم 25 نوفمبر الجاري.