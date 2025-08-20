الاتحاد يقرر التخلي عن حسام عوار !

فجّرت إدارة نادي الاتحاد السعودي مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما قررت عدم الإبقاء على خدمات النجم الجزائري حسام عوار.

وذلك حسب ما كشفه موقع “اليوم” السعودي، الذي كشف أن إدارة نادي الاتحاد قررت تسويق عقد لاعب الخُضر، إلى جانب البرازيلي فابينيو. تمهيدًا لرحيلهما خلال فترة الانتقالات الحالية.

قرار الاستغناء عن حسام عوار، أثار جدلًا كبيرًا في الأوساط الكروية. خاصة وأنه واحدا من مصممي تتويج الفريق بدوري روشن الموسم الماضي. بالإضافة لخبرته الأوروبية مع ليون الفرنسي وروما الإيطالي. فضلا عن خبرته الدولية مع منتخب الجزائر.

لكن إدارة الاتحاد قررت فتح الباب أمام رحيل حسام عوار. والتفكير في أسماء جديدة قادرة على تقديم الإضافة. في ظل سعي النادي لإعادة بناء فريق أكثر قوة للموسم القادم.

وبينما لم تتضح بعد الوجهة المقبلة لحسام عوار، فإن المؤكد أن خبر رحيله المحتمل سيشعل سوق الانتقالات الصيفية. خصوصًا مع وجود عدة أندية عربية وأوروبية تراقب وضعه عن كثب.