الاتفاقيات الموقعة في مجال الإعلام محور لقاء وزير الاتصال والسفير الكوبي

استقبل وزير الاتصال، محمد مزيان، اليوم الاثنين، سفير جمهورية كوبا بالجزائر، هيكتور إيقارثا كابريرا، الذي أدى له زيارة عمل وصداقة.

وحسب بيان للوزارة، فإن هذا اللقاء “شكّل فرصة للطرفين لاستعراض واقع وآفاق العلاقات الثنائية التي تربط الجزائر وكوبا والرقيّ بها أكثر، بما يعزز التعاون المشترك بين البلدين”.

وفي هذا السياق، تطرق الجانبان إلى “الاتفاقيات الموقّعة في مجال الإعلام بين الجزائر وكوبا، على غرار الاتفاق الموقّع بين وكالة الأنباء الجزائرية ونظيرتها الكوبية سنة 2023. وهو الاتفاق الذي ينتظر التفعيل، ما يسمح بتبادل الأخبار والمواد الإعلامية بين الوكالتين. وكذلك اتفاق آخر بين المؤسسة العمومية للتلفزيون ونظيرتها الكوبية سنة 2023. بينما تم اتخاذ كل الترتيبات لتوقيع اتفاق آخر بين المؤسسة العمومية للإذاعة الجزائرية ونظيرتها الكوبية في القريب العاجل”.

وفي ختام اللقاء, تم الاتفاق على “العمل سويا من أجل الدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الإعلامي نحو أفق أفضل”، وفقا للمصدر ذاته.