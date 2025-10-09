الاتفاق التجاري الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب “ينتهك الحقوق السيادية للشعب الصحراوي”

أدانت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي “شيوعيو روسيا”. الاتفاق التجاري الجديد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. والذي يشمل صراحة إقليم الصحراء الغربية. معتبرة أنه يشكل “انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللحقوق السيادية للشعب الصحراوي”.

وأكد الحزب - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصحراوية – أن هذا الاتفاق “يتعارض مع أحكام محكمة العدل الأوروبية. التي أكدت بوضوح أن الصحراء الغربية. إقليم منفصل ومتميز عن المملكة المغربية. وأن أي اتفاق يتعلق بهذا الإقليم يجب أن يتم بموافقة الشعب الصحراوي”.

وأشار في السياق إلى أن المحكمة الأوروبية كانت قد اعترفت بحق جبهة البوليساريو, الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي, في اتخاذ الإجراءات القانونية. للدفاع عن الحقوق السيادية للشعب الصحراوي على أراضيه وموارده الطبيعية.

وأضاف البيان أن الاتفاق الجديد “يساهم في ترسيخ الوجود غير الشرعي للمغرب في الأراضي المحتلة ويمكنه من مواصلة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان. بشكل منهجي, ما يعد استمرارا لسياسة العدوان الاستعماري ضد الشعب الصحراوي”.

وأعرب الحزب عن “تضامنه الكامل والمبدئي مع شعب الجمهورية الصحراوية في نضاله العادل من أجل الحرية والاستقلال”, مذكرا بأن الاتفاق الجديد. بين الاتحاد الأوروبي والمغرب “يقوض جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة”.

وأكدت اللجنة المركزية لحزب “شيوعيو روسيا”, في الختام, على أن هذا الاتفاق يمثل “انتهاكا واضحا لحق الشعوب في تقرير مصيرها. وخاصة الشعب الصحراوي, وهو الحق المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وكانت جبهة البوليساريو قد أدانت الاتفاق الجديد بين مجلس الاتحاد الأوروبي والمغرب, والذي يمنح تفضيلات جمركية للمنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة ويهدف إلى “استبدال اتفاق 2018. الذي أبطله القضاء الأوروبي صراحة”.

واعتبرت الجبهة أن الاتفاق يشكل “انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتعديا مباشرا على أحكام المحاكم الأوروبية بشأن الإقليم المحتل”. معلنة عزمها “استخدام جميع الوسائل القانونية المناسبة للطعن فيه والدفاع عن حقوق الشعب. الصحراوي وموارده الطبيعية”.