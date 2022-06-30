الاتفاق السعودي يعلن رحيل مبولحي رسميا

أعلن نادي الاتفاق السعودي رحيل الحارس الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي رسميا عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كما ترك نادي الاتفاق السعودي رسالة لحارس عرين الخضر عبر تغريدة على الصفحة الرسمية على “تويتر”، وقال “الأمين مبولحي. وصلت رحلتنا إلى النهاية.. شكرا على مشوارك المميز.. على إخلاصك وقتاليتك”.

وأضاف ” شكرا يا ابن الجزائر”.

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