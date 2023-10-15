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الوطني

الاتفاق على تعزيز التعاون بين الجزائر وفنلندا في مجال التجارة والإقتصاد

بقلم ط.خير الدين
الاتفاق على تعزيز التعاون بين الجزائر وفنلندا في مجال التجارة والإقتصاد
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انعقدت،اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، المشاورات السياسية الجزائرية -الفنلندية.

وذلك برئاسة مشتركة لكل من المدير العام لأوروبا بالنيابة بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج  توفيق جوامع، والمديرة العامة لإفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الشؤون الخارجية الفنلندية، صوفيا فروم-ايمربرجر.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فلقد أتاح هذا اللقاء للطرفين استعراض العلاقات الثنائية، والاتفاق على تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجال التجارة والاقتصاد.

رابط دائم : https://nhar.tv/7rTYF
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