الاتفاق على تنظيم اجتماع يضم جميع المتعاملين ومنتجي الأدوية في الجزائر وتونس

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، اليوم الخميس، بمقر الوزارةـ سفير تونس بالجزائر الفايظ رمضان.

الإتفاق على تنظيم اجتماع ثنائي يضم جميع المتعاملين ومنتجي الأدوية في الجزائر وتونس

وحسب بيان الوزارة، فلقد سمح اللقاء ، الذي يندرج في اطار تعزيز الشراكة الثنائية، بتقييم حالة التعاون ودراسة سبل ووسائل تكثيفه من خلال تسريع تنفيذ اتفاقية التعاون في مجال الصناعة الصيدلانية المبرمة خلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون العام الماضي إلى تونس.

ولهذا الغرض اتفق الطرفان على تنصيب في اقرب الاجال اللجنة المشتركة الجزائرية التونسية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية التعاون.

مما سيسمح بتبادل المعلومات والخبرات في مجال تسجيل الادوية والمصادقة على المستلزمات الطبية الى جانب مراقبة الجودة وشهادات الممارسات الحسنة للانتاج.

كما اتفق الطرفان على تنظيم اجتماع ثنائي قبل نهاية السداسي الأول في قسنطينة يضم جميع المتعاملين ومنتجي الأدوية في البلدين.

وذلك من أجل تمكينهم من تقدير فرص الاستثمار العديدة التي تتيحها السوق الصيدلانية الإقليمية.

ولا سيما من خلال إنشاء وحدات إنتاج مشتركة، وتعزيز البحث والتطوير، فضلا عن إنشاء منصة مشتركة لتوزيع المواد الصيدلانية وتصديرها