الاثنين المقبل عطلة مدفوعة الأجر

سيكون يوم الاثنين 12 يناير 2026، المصادف لرأس السنة الأمازيغية، عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات.

حسب ما أورده يوم الخميس، بيانٌ مشترك لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

وأوضح المصدر ذاته أنه “بمناسبة أمنزو ن يناير, رأس السنة الأمازيغية، وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963، المتضمن قائمة الأعياد القانونية، المعدل والمتمم، فإن يوم الاثنين 12 يناير 2026، يكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة. وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات. مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة”.

غير أنه - أضاف البيان – “يتعيّن على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.