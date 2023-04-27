أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في بيان مشترك أن يوم الاثنين المقبل عطلة مدفوعة الاجر .

وأوضح البيان ان يوم الاثنين المقبل عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، وهذا بمناسبة إحياء عيد العمال المصادف للفاتح ماي من كل سنة.

ووفقا لذات البيان أنّه “بمناسبة عيد العمال، وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 المتضمن قائمة الأعياد الرسمية، المعدل والمتمم، فإنّ يوم الاثنين 1 ماي 2022 يعتبر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة. وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أوبالساعة”.

كما أنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.