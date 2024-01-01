الاحتفاظ برخصة السياقة وغرامة تصل إلى 6000 دينار في هذه الحالات

أفادت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك الحالات المسموح بها في التجاوز لأصحاب المركبات، وكذا الحالات التي يعاقب عليها القانون.

وأوضحت ذات المصالح ان عملية تجاوز المركبات تخضع لشروط حتى تصبح مسموح بها ولاتشكل اي خطر.

وذكرت ذات المصالح في منشورها ان لا بد ان تكون الرؤية واضحة الى الأمام ولا يوجد أي مركبة تقوم بالتجاوز سواء في الأمام أوفي الخلف كما أن يجب التأكد من ان التجاوز لا يعيق مستعملي الطريق في الاتجاه المعاكس بالنسبة للطرق التي بها حركة المرور ذهابا وإيابا.

مراعاة هذه الأشياء قبل التجاوز

كما أكد مصالح الدرك الوطني أنه يجب مراعاة هذه الاشياء قبل التجاوز وهي: التأكد من أن السيارة التي في المقدمة لم تشرع في التجاوز أوالتي في الخلف. بالإضافة إلى توفر المسافة كافية من جهة اليسار للقيام بهذه العملية. وكذا التوفر على السرعة الكافية، التي تسمح بالعودة الى التيار العادي لحركة المرور بعد التجاوز.

مراحل التجاوز

قبل التجاوز يجب ان تنبيه مستعملي الطريق الأخرين، الشروع في التجاوز من خلال استخدام الاشارات الضوئية.

وفي حال عدم القيام بالتنبيه يعتبر مخالفة من الدرجة الرابعة طبقا للمادة 30/4 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم. ويتوجب عليه غرامة جزافية من 4000 الى 6000 دج مع الاحتفاظ الفوري برخصة السياقة.

وأيضا عند تجاوز مركبة من الضروري ترك مسافة أمان جانبية كافية مع زيادة السرعة قصد القيام بالتجاوز في وقت قصير.

ويعتبر التجاوز دون إحترام المسافة الامنية الجانبية التي لا تقل عن 50 سم نحو يسار راجل او فارس او سائق دراجة، مخالفة من الدرجة الرابعة طبقا للمادة 30/6 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم، عقوبتها نفس العقوبة السابقة.

بعد التجاوز

عندما تظهر المركبة التي قمت بتجاوزها فبي المرآة نقوم بالعودة الى جهة اليمين تدريجيا مع استخدام مؤشر تغيير الاتجاه نحو اليمين.