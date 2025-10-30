الاحتفالات بالذكرى الـ 71 لاندلاع الثورة.. ايتوزا تعلن عن برنامج خاص

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر “ايتوزا”. عن وضع برنامج خاص لأمسية الاحتفالات بالذكرى الـ 71 لاندلاع الثورة المجيدة, لفائدة المواطنين. بغية السماح لهم بالاستمتاع بالبرنامج المسطر من طرف ولاية الجزائر.

وأوضحت “ايتوزا” أنه في إطار برنامجها المسطر تحت شعار “رسالة للأجيال”،تعتزم تمديد ساعات العمل بالنسبة للخطوط الليلية الى غاية الساعة الثانية صباحا (02:00 سا). فضلا عن برمجة رحلات نحو محطة “أول ماي” انطلاقا من محطات، بن عكنون، خميس الخشنة مرورا بحمادي،محطة الرغاية مرورا بالرويبة، سيدي موسى مرورا ببراقي، سيدي عبد الله, حي الرايس مرورا بالكاليتوس. وكذا من محطتي مفتاح والأربعاء.

وستكون الانطلاقات على الساعة السابعة مساءا (19:00)، تضيف المؤسسة العمومية التي حددت سعر التذكرة بـ 50 دج.