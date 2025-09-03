الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.. شرطة الجزائر تسطر مخططا أمنيا

سطرت مصالح أمن ولاية الجزائر، مخططا أمنيا خاصا لتأمين أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف المصادف ليوم الجمعة 5 سبتمبر الجاري، يهدف هذا المخطط الأمني إلى ضمان أمن الأشخاص والممتلكات، والحفاظ على النظام العام والطمأنينة والسكينة العامة.

وحسب بيان لمديرة الأمن بالجزائر العاصمة، فإن المخطط يتم خلال تدعيم التشكيل الأمني على مستوى الأماكن العامة والشوارع والأسواق ومحاربة الاتجار العشوائي للمفرقعات والألعاب النارية، حيث أسفرت مختلف العمليات الشرطية التي قامت بها مصالح امن الولاية خلال شهر أوت الفارط، من الإطاحة بشبكات إجرامية وتفكيك عناصرها ، المختصة في تبييض عائدات إجرامية للمواد المحظورة، الحيازة، التخزين قصد البيع للألعاب النارية بطريقة غير شرعية و التي تم من خلالها حجز أكثر من (100) ألف وحدة من الألعاب النارية والمفرقعات.

كما دعت مديرية أمن ولاية الجزائر من خلال الخرجات التحسيسية لفائدة الاطفال وكذا الأولياء، إلى الالتزام بالتدابير الوقائية مع الحرص على توعية وتوجيه الأطفال إلى تجنب استعمال المفرقعات والألعاب النارية لما لها من أخطار على صحتهم، وما تثيره من مساس بالسكينة العامة خاصة في الفترات الليلية.

كما تضع أمن ولاية الجزائر الروابط الاتصالية للأمن الوطني، الرقم الأخضر 48-15، رقم شرطة النجدة 17، تطبيقة “ألو شرطة”، وصفحتها الرسمية على الفايسبوك (شرطة الجزائر العاصمة ) تحت تصرف المواطنين من أجل التبليغ.