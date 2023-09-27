الاحتفال بالمولد النبوي.. وزير الشؤون الدينية يحسم الجدل !

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف “مشروع” من الناحية الدينية. مشيرا إلى أنه مناسبة لاستذكار أخلاقه وتلقينها للنشء.

كما أوضح الوزير في تصريح صحفي، أن الجزائر على غرار الأمة الإسلامية تحتفل سنويا بذكرى المولد النبوي الشريف. مبرزا أنها “مناسبة للتذكير بسيرته العطرة و أخلاقه السامية و غرس أخلاق المسلم الصالح في النشء”. واستدل بلمهدي، أن الرسول الكريم “كان يصوم كل يوم اثنين لأنه يوم ميلاده و يفرح به”. مشددا على أنه دليل على أن إظهار الفرحة “أمر مجاز شرعا”. مردفا “غير أن إظهار الفرحة بممارسات “غير لائقة أو خطيرة مثل استعمال المفرقعات وما تحمله من أذى غير مجاز”.

وقال الوزير: “ينبغي أن تكون ذكرى المولد النبوي فرصة لإقامة المجالس الدينية للذكر وتعليم السيرة النبوية الشريفة وأخلاق المسلم الصالح وقراءة القرآن وتكريم حفظته”. “إلى غيرها من المجالات الدينية الأخرى على غرار تنظيم أيام دراسية أو ملتقيات علمية”.

الشعب الجزائري يعيش منذ أمد على حب النبي صلى الله عليه والسلم

وأشار إلى أن “الشعب الجزائري يعيش منذ أمد على حب النبي (صلى الله عليه وسلم) وأخلاقه”. مستدلا في هذا السياق بأخلاق الأمير عبد القادر عندما “قام بحماية المسيحيين في سوريا و دافع عنهم”.

كما أكد بلمهدي على ضرورة “العمل دوريا وفي كل مناسبة على نشر وغرس وتوريث تلك الأخلاق”. “السامية للجزائريين النابعة من حسن الأخلاق الإسلامية وأخلاق النبي محمد”.