الاحتلال يعترف بإصابة مستوطن في رشقة صاروخية على “سديروت”

أصيب مستوطن مساء اليوم ، بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية، رشقة صاروخية تجاه مستوطنات الاحتلال ردًّا على العدوان على القطاع.

وأفادت القناة السابعة العبرية، بأن صاروخًا أصاب بناية في مستوطنة سديروت ما أدى إلى إصابة أحد المستوطنين.

وذكرت أن ما بين 5-7 صواريخ سقطت وسط سديروت، وأحدثت أضرارًا في الشوارع وبعض المباني.

فيما فشلت القبة الحديدية التي فعّلها الاحتلال في اعتراض الصواريخ.

ولاحقا، أعلن جيش الاحتلال رصد إطلاق 8 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه فلسطين المحتلة.

مقرا أن منظومة القبة الحديدية فشلت في اعتراض 6 منها.

ودوّت صفارات الإنذار مساء في مستوطنات “غلاف غزة”، قبل أن يعلن سقوط عدد من الصواريخ في مستوطنات الاحتلال.

وجاء هذا التطور، بعدما قصفت دبابات الاحتلال مساء الأربعاء، نقطة استطلاع تابعة للمقاومة شرق حي الزيتون بغزة.