جيش الاحتلال يعترف بمقتل رقيب بمعارك قطاع غزة

اعترف جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد، بمقتل رقيب خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وحسب ما افادت به وسائل اعلام عبرية، فقلد كشفت قوات الاحتلال ان الجندي القتيل هو الرقيب، بتسلئيل كوفاكس هيد، من كتيبة “نيتسح يهودا” في لواء “كفير”.
مشيرة إلى أنّه فارق الحياة متأثرا بجروح بليغة كان قد أصيب بها الأربعاء الماضي في معركة شمال القطاع.
وكانت وسائل اعلام عبرية، قد اعلنت، الخميس الماضي، مقتل 3 جنود وإصابة 32 جنديا، بينها 8 إصابات خطيرة، في معارك غزة.
وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال الصهيوني، منذ اندلاع طوفان الأقصى، إلى 635، منهم 282 قتلوا منذ بدء العملية البرية في القطاع.
وكشف الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، امس، عن عملية مركبة نفذتها المقاومة عصر امس السبت، شمال قطاع غزة، اين استدرجوا خلالها قوة صهيونية إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا، وأوقعوها في كمين داخل هذا النفق وعلى مدخله.
وأوضح ذات المتحدث، انهم تمكنوا من الاشتباك مع أفراد هذه القوة من مسافة صفر، ومن ثم قاموا بالهجوم بالعبوات قوة الإسناد التي هرعت إلى المكان وأصابوها بشكل مباشر.
وأضاف ابو عبيدة، ان عناصر المقاومة، انسحبوا بعد تفجير النفق المستخدم في هذه العملية، بعد أن أوقعوا جميع أفراد هذه القوة بين قتيل وجريح وأسير، واستولوا على العتاد العسكري لها.