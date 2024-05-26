جيش الاحتلال يعترف بمقتل رقيب بمعارك قطاع غزة

اعترف جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد، بمقتل رقيب خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وحسب ما افادت به وسائل اعلام عبرية، فقلد كشفت قوات الاحتلال ان الجندي القتيل هو الرقيب، بتسلئيل كوفاكس هيد، من كتيبة “نيتسح يهودا” في لواء “كفير”.

مشيرة إلى أنّه فارق الحياة متأثرا بجروح بليغة كان قد أصيب بها الأربعاء الماضي في معركة شمال القطاع.

وكانت وسائل اعلام عبرية، قد اعلنت، الخميس الماضي، مقتل 3 جنود وإصابة 32 جنديا، بينها 8 إصابات خطيرة، في معارك غزة.