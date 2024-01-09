الاحتلال يعترف بمقتل 9 عسكريين وإصابة 27 آخرين في المعارك البرية في غزة

أعلن جيش الإحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، أنّ حصيلة الجنود المصابين في المعارك البرية في قطاع غزة، وصلت إلى 27 جنديا مصابا في الساعات الـ 24 الماضية.

وحسب ذات المصدر، فلقد اعترف جيش الإحتلال في وقت سابق اليوم، أن 9 ضباط وجنود قتلوا في المواجهات مع المقاومة الفلسطينية، وتحديداً في وسط وجنوبي القطاع.

وأقر جيش الاحتلال بهذه الخسائر الإضافية على دفعتين، وقال إن الضباط والجنود لقوا مصرعهم خلال الساعات الـ24 الماضية في اشتباكات وسط وجنوبي القطاع حيث يتركز القتال بين المقاومة وقوات الاحتلال.

وحسب هيئة البث الصهيونية، فخمسة من العسكريين القتلى لقوا مصرعهم في انفجار شاحنة كانت تحوي مواد متفجرة معدة لتدمير أنفاق في غزة.

وبذلك يرتفع عدد العسكريين الصهاينة القتلى المعلن عنهم إلى 191 منذ بدء العملية البرية في غزة يوم 27 أكتوبر الماضي ويرتفع العدد الإجمالي إلى 519 منذ عملية طوفان الاقصى.