الاحتلال يعلن قتل 3 فلسطينيين بزعم “اجتياز السياج الأمني” مع غزة

أعلنت قوات الاحتلال مساء اليوم ، قتل ثلاثة فلسطينيين واعتقال رابع، في حادثين منفصلين.

بحجة محاولة التسلل عبر السياج الفاصل، جنوب قطاع غزة.

ووفق الناطق باسم جيش الاحتلال، فإن قوة رصدت فلسطينيين يحاولان التسلل عبر السياج الفاصل، جنوب غزة، وأطلقت النار عليهما.

وذكر أن الحديث يدور عن “مقتل” أحد الشخصين، واعتقال الثاني، ونقله للتحقيق.

وزعم الناطق باسم الجيش الصهيوني، أنه في حادثٍ ثانٍ، اجتاز فلسطينيان السياج الأمني جنوب قطاع غزة.

وألقيا عبوات ناسفة باتجاه دورية عسكرية ردت بإطلاق نار ما أدى إلى مقتلهما.