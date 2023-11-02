الاحتلال يقر بإلقاء 10 آلاف قنبلة على غزة وكمية المتفجرات تتجاوز 25 ألف طن

أقر الاحتلال الصهيوني بإلقاء 10 آلاف قنبلة على غزة منذ بداية العدوان، حيث تجاوزت كمية المتفجرات 25 ألف طن.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ” الاحتلال الصهيوني أقر بإلقاء 10 آلاف قنبلة منذ بداية العدوان. والتقديرات بأن كمية المتفجرات الملقاة على قطاع غزة تتجاوز 25 ألف طن؛ ما يعني نحو 70 طن لكل كيلومتر مربع”.

وقد أعلنت، اليوم الخميس، وزارة الصحة في فلسطين، عن آخر حصيلة لعدد ضحايا العدوان الصهيوني الجبان على غزة وما جاورها.

كما أشارت وزارة الصحة، إلى أنها سجلت أكثر من 8796 شهيدا. منهم 3648 طفلا و2290 سيدة و22219 مصابا منذ بدء العدوان على غزة.