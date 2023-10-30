طيران الاحتلال يقصف جزءا من مستشفى الصداقة التركي في غزة

قصف الطيران الحربي للاحتلال الصهيوني اليوم الإثنين، جزءا من مستشفى الصداقة التركي في غزة.

وحسب ما صرح به مدير المستشفى د.صبحي سكيك، فإن الجيش الصهيوني قام بقصف الطابق الثالث والأخير من المبنى الرئيسي للمستشفى، ما ألحق أضرارا بالغة فيه.

ويعتبر مستشفى الصداقة التركي الوحيد لمرضى السرطان في قطاع غزة.

وكانت طائرات الاحتلال الصهيوني، قد قصفت أمس محيط مستشفى الصداقة التركي، حيث ألحقت به أضرارا بليغة جراء الاستهداف المتكرر لمحيطه.

وقد خلف هذا القصف الهمجي حالة من الهلع وسط مرضى السرطان والطواقم الطبية، حيث أن الإحتلال لم يكتف بزيادة معاناة واوجاع مرضى السرطان وحرمانهم من الادوية والسفر للعلاج بالخارج بل بات يعرض حياتهم للخطر باستهداف محيط المستشفى.

ومن جهتها، دعت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الرئاسة والحكومة التركية إلى وقف العربدة الصهيونية وحماية هذا الصرح الانساني الطبي.

وللإشارة، كان الاحتلال قد ارتكب مجزرة في مستشفى المعمداني حين استهدفه في 17 أكتوبر الجاري، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 470 فلسطينيا، معظمهم ممن لجؤوا إلى المستشفى خوفا من القصف العشوائي، أو بعد تدمير منازلهم.