الاردن تُسجل أكثر من 830 إصابة بأوميكرون
سجلت السلطات الصحية في الأردن، اليوم الثلاثاء، 30 إصابة جديدة بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا في البلاد.
وذكرت ذات السلطات إن “مجموع الحالات المصابة بأوميكرون في المملكة وصل إلى 832 إصابة”.
وأكد وزير الصحة الأردني فراس الهواري قبل أيام، أن “نسبة الدخول للمستشفيات جراء الإصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا بلغت صفراً”
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الأردن تسجل إصابات جديدة بأوميكرون
كما أعلنت السلطات الصحية في الأردن في وقت سابق، عن تسجيل 8 إصابات بالمتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون“.
وذكرت دات السلطات أن مجموع الحالات المصابة بـ”أوميكرون” في البلاد وصلت الى 802 إصابة.
لترتفع بذالك حصيلة الإصابات بالمتحور “أوميكرون” بأكثر من ضعفين، بإعلان السلطات الصحية الأردنية أمس الأربعاء، عن رصدها مئات الإصابات الجديدة بهذه السلالة في المملكة.
بالأرقام.. دراسة تحدّد بدقة الفروق الرئيسة بين مضاعفات “أوميكرون” وسابقيه
كما حدّدت دراسة أجراها مختصون في جنوب إفريقيا حول معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بمتحور كورونا “أوميكرون” مقارنة بسابقيه. مشيرة إلى أنها أقل بنسبة 75 بالمائة.
ونقلت صحيفة “The Telegraph” عن بيانات إستخلصها باحثون من المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا ومن جامعة بريتوريا. أن سلالة “أوميكرون” لديها معدل وفيات أقل بنسبة 75 بالمائة مقارنة بالسلالات السابقة.
وراقب العلماء وجود مرضى في المستشفى في مدينة تسوان بمقاطعة جوتنج. والتي أصبحت المركز الأول لتفشي السلالة الجديدة.
ووجدوا أن 4.5 بالمائة من المرضى في المستشفى ماتوا بسبب الأوميكرون. بينما وصل هذا الرقم في الموجات السابقة لفيروس كورونا إلى 21.3 بالمائة.
وتابع العلماء المرضى في المستشفى في مدينة تسفان، مقاطعة غوتنغ، التي أصبحت المركز الأولي لتفشي السلالة الجديدة. واكتشفوا أن 4.5 بالمائة من الذين نقلوا إلى المستشفى ماتوا بسبب “أوميكرون”، في حين وصل هذا الرقم مع الموجات السابقة من فيروس كورونا إلى 21.3 بالمائة.
كما وجد الباحثون أيضا أن أقل من نصف الذين تم إدخالهم إلى أسرة المستشفى يحتاجون إلى علاج بالأكسجين.بينما في حالة السلالات السابقة،