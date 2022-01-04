الاردن تُسجل أكثر من 830 إصابة بأوميكرون

سجلت السلطات الصحية في الأردن، اليوم الثلاثاء، 30 إصابة جديدة بمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا في البلاد.

وذكرت ذات السلطات إن “مجموع الحالات المصابة بأوميكرون في المملكة وصل إلى 832 إصابة”.

وأكد وزير الصحة الأردني فراس الهواري قبل أيام، أن “نسبة الدخول للمستشفيات جراء الإصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا بلغت صفراً”

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