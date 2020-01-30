الارندي: ملتزمون بموقف الدولة الجزائرية من “صفقة القرن” في فلسطين

عَّبَرَ التجمع الوطني الديموقراطي عن إلتزامه بالموقف الرسمي للدولة الجزائرية بخصوص ” صفقة القرن” حول فلسطين.

وقال “الارندي” في بيان له أن هذه المبادرة لا تختلف عن المبادرات والخطط السابقة للادارة الامريكية التي لا ترمي الى تحقيق السلام العادل في فلسطين، والذي يستند الى الشرعية الدولية و مقررات الامم المتحدة بقدر ما تهدف لتصفية القضية الفلسطينة.

واعتبر “الارندي” ان هذه الصفقة هي مؤامرة مكتملة الاركان هدفها تصفية القضية الفلسطينية وازالتها من التاريخ والجغرافيا، وهو ما يستدعي تنسيق الجهود العربية لصد هذا المخطط، مع ضرورة رص الصفوف الفلسطينية وتوحيد كلمة الشعب الفلسطيني.