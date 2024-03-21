الارندي وحمس يرحبان بقرار إجراء إنتخابات رئاسية مسبقة

رحبت الطبقة السياسية رار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الداعي لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.

وأعلن الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي مصطفى ياحي ترحيبه بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الداعي لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة.

وحسب بيان الأرندي فإن تحديد موعد للإنتخابات الرئاسية المسبقة من طرف رئيس الجمهورية يعتبر ردا على المشككين والابواق الزارعة للشك.

وأضاف ياحي أن “جواب المشككين هو أن الجزائر دولة مؤسسات و دولة دستور.الأمين كما أن قرار إجراء انتخابات رئاسية مسبقة هو استمرار للإصلاحات واستمرار لدولة المؤسسات.

وجدد مصطفى ياحي ترحيبه بهذا الموعد الإنتخابي الهام، مؤكدا إستعداد الأرندي للمشاركة في إنجاحه.

ومن جهته أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني ان الإنتخابات الرئاسية المسبقة المعلن عنها من طرف رئيس الجمهورية ستشكل تحولا جديدا من الناحية الديمقراطية وستسمح بالوصول إلى جزائر نامية ومتطورة.

وأضاف حساني أن قرار إجراء انتخابات رئاسية مسبقة مهم وينبغي التعامل معه وفق الأليات التنظيمية التي تسيير إدارة المواقف داخل الاحزاب.