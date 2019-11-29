“الارندي” يستهجن تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر

إستهجن التجمع الوطني الديموقراطي لائحة البرلمان الاوروبي المتعلقة بالوضع في الجزائر.

وفي بيان له اليوم، ندد الارندي بالتدخل الاستفزازي السافر للبرلمان الاوروبي ، وذكر بأن البرلمان الاوروبي الذي نصب نفسه وصيا على الشعب الجزائري، الذي فجر الثورة التحريرية تجاوز المحن التي تمر بها الجزائر بفضل وحدته ولحمته وتمسكه القوي بالسيادة الوطنية التي لا يقبل ان تمس بأي صفة.

وكما ابهر الشعب الجزائري العالم بحراكه الشعبي السلمي، قادر على ابهار العالم مرة أخرى بإستكمال مساره لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية في جو ديموقراطي وشفاف.

وأختتم البيان بالقول أن الجزائر التي لم ترضح لجبروت الاستعمار الغاشم بالامن، لن ترضخ اليوم وغدا وإلى الأبد لأي طرف خارجي يحاول التدخل في شؤونها الداخلية.