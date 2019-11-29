“الارندي” يعزي الفريق أحمد قايد صالح في وفاة شقيقه

الوطني
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“الارندي” يعزي الفريق أحمد قايد صالح في وفاة شقيقه
بقلم مصطفى.ق

عزى التجمع الوطني الديموقراطي الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني،رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في وفاة شقيقه.

ونشر الحزب على صفحته الرسمية في فايسبوك:ببالغ الحزن والأسى تلقت أسرة التجمع الوطني الديمقراطي نبأ وفاة المرحوم عبد المجيد أحمد قايد، شقيق الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،

وأمام هذا المصاب الجلل يتقدم عزالدين ميهوبي، أصالة عن نفسه ونيابة عن إطارات ومناضلي الحزب بخالص التعازي لعائلة الفقيد راجين من الله العلي القدير أن يتغمد روحه بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.


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