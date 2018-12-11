الازدحام المروري سبب ندرة الحليب والموزّعون يبيعونه في المساجد !

أكد المدير العام للديوان الوطني للحليب،أنه يوجد شبكة تم إنشاؤها رفقة وزارة الفلاحة، كي يتم توزيع الحليب إلى أبعد منطقة.

وأوضح، مراد عليم، أن مشكل نقص الحليب، يكمن في المناطق الكبرى، أين تعرف ازدحام مروري كبير.

وأضاف، المتحدث، أن الشاحنة يجب أن تمر قبل الساعة السادسة صباحا، لكن بالمقابل يجد الدكاكين مقفلة.

وأشار، ضيف الحصة، إلى أن الموزع عندما يجد الدكان مغلوق يذهب إلى المساجد ويبيع الحليب أمامه.

وذكر عليم، أن من ماي الماضي،تم إضافة 4500 طن من بودرة الحليب منها 3000 طن للملبنات العمومية، و1500 طن للخاصة.