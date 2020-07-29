الاساتذة المتعاقدون يحتجون ويطالبون بالادماج في تيارت

تجمع أمس عدد من الاساتذة المتعاقدين أمام مديرية التربية لولاية تيارت للمطالبة بادماجهم في مناصب عملهم .

و قال أحد المحتجين في إتصال مع النهار اونلاين ان الاحتجاج جاء للفت انتباه الوزارة الوصية لظروف هؤلاء بعد ان أصبح الاساتذة المتعاقدون يتخوفون على مصير مناصبهم مع كل دخول مدرسي الامر الذي جعلهم يناشدون وزارة التربية بادماجهم في مناصب عملهم لا سيما و أنهم أظهروا كفاءة في التدريس بشهادة المديرين و المفتشين المرافقين لهم _ حسب قولهم _ خاصة أن اغلب هؤلاء يعملون في مناطق الظل و بعضهم يقطعون مسافات أحيانا مشبا على الاقدام للوصول إلى مؤسساتهم الواقعة في مناطق نائية .