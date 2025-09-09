الاسباني غاريدو يعود إلى البطولة الجزائرية

أعلنت إدارة مولودية وهران، رسميا تعيينها الاسباني، خوان كارلوس غاريدو، على رأس العارضة الفنية للفريق.

وسيخلف بذلك، غاريدو، التقني الفرنسي هوبيرت فيلود. الذي لم يعمر كثيرا في النادي، حيث قدم استقالته من تدريب “أبناء الحمري” بعد أيام قليلة من تعيينه.

وستكون تجربة المدرب السابق لنادي فياريال الاسباني، مع مولودية وهران، الثانية له في البطولة الجزائرية، بعدما أشرف على اتحاد العاصمة، موسم 2023-2024.

ورحّبت إدارة مولودية وهران، في منشور أمس الاثنين، بمدربها الجديد. متمنية له مشوارا موفقا على رأس العارضة الفنية للفريق. الذي بصم على بداية متذبذبة في الموسم الجديد، بانتصار وهزيمة وتعادل في أول 3 جولات.