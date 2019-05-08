الاستثمارات في الجزائر ..توقع استحداث 20 ألف منصب شغل من خلالها

سجل قطاع الصناعات الغذائية، سنة 2018 على المستوى الوطني قرابة 241 مليار دينار جزائري من الاستثمارات العمومية والخاصة.

وأعلنت في ذات السياق، وزيرة الصناعة والمناجم، جميلة تمازيرت، عن توقع استحداث 20 ألف منصب شغل من هذه الاستثمارات.

وأضافت الوزيرة، أن فرع الميكانيك يستحق التطوير من خلال تطوير المناولة والمناجم التي تشكل طاقة كبيرة.

وتتطلب هذه الطاقة التطوير كونها تمثل مادة أولية لتطوير الصناعات التحويلية.

وخلال لقاء تقييمي ضم المدراء العامين للمجمعات الصناعية العمومية، شددت الوزيرة على ضرورة استهداف الصادرات وتحقيق توازن في ميزان المدفوعات.

واضافت تمازيرت، أن عجز ميزان المدفوعات يستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة بهدف تشجيع التصدير الذي يخص قطاع التعدين والإسمنت والصناعات الغذائية.

وأكدت الوزيرة، على أهمية الشراكة قائلة “لا يجب إهمال الشراكة في استراتيجيات المجمعات الصناعية كونها تشكل محركا يجب تطويره وتعميقه”.

وعن أداء المجمعات الصناعية، أشارت الوزيرة، إلى وجود خمسة مجمعات صناعية ناجعة أكثر مقارنة بغيرها.

ودعت تمازيرت إلى بعث الصادرات لاسيما منتجات الفروع المحددة في استراتيجية تطوير القطاع الصناعي.