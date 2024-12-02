الاستثمار في الجزائر ..تسجيل أكثر من 10 آلاف طلب بقيمة 30 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة

كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،الطيب زيتوني، اليوم الاثنين بنيودلهي (الهند). أن طلبات الاستثمار بالجزائر فاقت، خلال السنوات الأخيرة. 10 آلاف طلب،بقيمة إجمالية تعادل 30 مليار دولار. منوها بالإصلاحات الاقتصادية العميقة التي عرفتها البلاد.

وخلال كلمة له في افتتاح فعاليات الدورة الـ 29 لقمة الشراكات،المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي يومي 2 و3 ديسمبر الجاري، أوضح الوزير أن “المنحى التصاعدي الذي تعرفه طلبات الاستثمار في العديد من المجالات. والتي فاقت في الآونة الأخيرة 10 آلاف مشروع استثماري بقيمة 30 مليار دولار أمريكي”. جاء بفضل “الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي باشرتها الجزائر منذ 2020، تنفيذاً لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”. و التي سمحت بتحسين مناخ الأعمال.

وأكد الوزير على أن مشاركة الجزائر في هذه القمة تهدف إلى بناء شراكات نوعية وقوية مع مختلف البلدان, لا سيما في مجالات المدخلات والصناعات التحويلية و الميكانيكية، قصد تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية وبلوغ الاكتفاء الذاتي.

وشهد افتتاح الطبعة 29 من قمة الشراكات حضوراً دوليا بارزا من ممثلي الحكومات، المؤسسات الاقتصادية, وخبراء الشراكات الدولية.

وتعد القمة، التي تنظمها فدرالية الصناعة الهندية (CII) بالتعاون مع إدارة ترقية الصناعة والتجارة الداخلية (DPIIT) التابعة لوزارة التجارة والصناعة الهندية، منصة بارزة لتبادل الخبرات خاصة في مجال التعاون والاستثمار.