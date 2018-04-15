الاستخبارات البريطانية تستعد لدخول حرب الكترونية ضد روسيا

تستعد الاستخبارات البريطانية، لتوجيه هجوم الكتورني ضد روسيا ردا على أعمال عدوانية محتملة ضد نظامها الالكتروني.

وذكرت صحيفة “صنداي تايمز” نقلا عن مصادر أمنية بريطانية، اليوم الأحد، إن مجموعة من الهيئات الأمنية البريطانية المختصة، بما فيها وكالة الاستخبارات السبرانية.

ووزارة الدفاع البريطانية تشترك على وضع وصياغة التدابير الجوابية للرد على روسيا.

وأضافت، أن السلطات البريطانية تتوقع تعرض نظام الرعاية الصحية لهجمات سبرانية روسية في الأيام القادمة.

وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قد حذرت من شخصا من تعرض بلادها إلى هجمات الكترونية.