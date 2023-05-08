الاستغناء عن الدفتر العائلي قريبا

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن انطلاق العمل “بالسجل الوطني للعائلات” على مستوى ثلاث بلديات نموذجية. كما يتعلق بكل من ولايات سعيدة، جيجل والبويرة.

كما أشار المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية، رضوان محفوظي، أنه سيتم إدراج في السجل المعلومات الخاصة بالعائلة. على غرار الزوجة والأبناء، وهذا في شريحة بطاقة التعريف البيوميترية”. في حين، أوضح المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن السجل الوطني العائلي، سيمكن من “توفير راحة للمواطن”. وكذا تسهيل حصوله على الخدمات كـ”الاستغناء على حمل الدفتر العائلي عند السفر”.

كما كشف نفس المتحدث أن “كسب رهان بلوغ ادارة بصفر ورق يستلزم تعميم التعامل بالتبادل البيني بين كافة القطاعات والهيئات”. وكذا “تعميم العمل بنظام التصديق والتوقيع الإلكترونيين”.

وافاد محفوظي، “أنه نظرا للنتائج “الهامة” المحققة في مسار الرقمنة وفي إطار التضامن الحكومي,”رافقت وزارة الداخلية العديد من القطاعات الأخرى في رقمنة مصالحها. على غرار المشاركة مع مصالح وزارة الفلاحة في احصاء ورصد الثروة الحيوانية والنباتية”.

وطمأن أن مديرية العصرنة والوثائق والأرشيف عملت على “تأمين استغلال كل الأنظمة المعلوماتية الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية”. وكذا “حمايتها من الهجمات السيبريانية”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن التحول الرقمي الذي باشرته وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية توج بتقديم أكثر من 80 بالمائة من خدمات المرفق العام الكترونيا عن بعد. واقتصاد كميات “هامة” من الورق بعدما كانت مصالح الحالة المدنية للبلديات تستهلك قرابة 80 مليون ورقة سنويا.