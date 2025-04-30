الاستفادة من التربصات بالخارج لحاملي شهادة التكوين المتواصل..وزارة التعليم العالي توضح

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال مراسلة لها حول الاستفادة من تربص قصير المدى. بالخارج لحاملي شهادة التكوين المتواصل، وهذا بعد تلقي مصالحها العديد من الاستفسارات بخصوص هذا الموضوع.

وأكدت الوزارة أنه طبقا لأحكام المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 80-140 المؤرخ في 20 ماي 1900 المتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها وعملها، فإن المهام الأساسية المسندة الجامعة التكوين المتواصل في التكوين العالي. وعليه فإن الشهادات التي تمنحها جامعة التكوين المتواصل في شهادات صادرة عن مؤسسة جامعية بصفتها إحدى الجامعات المشكلة لشبكة مؤسسات التعليم العالي.

مما سبق، فإن الموظفين الإداريين الحاملين الشهادات الممنوحة من قبل جامعة التكوين المتواصل يمكنهم الاستفادة. من تريص قصير المدى بالخارج وهذا طبقا لأحكام المرسوم سالف الذكر.