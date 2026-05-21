الاستفادة من القروض والحمامات المعدنية للمتقاعدين..جديد CNR

كشف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، عبد الحفيظ أدرار، عن اعتماد مقاربة جديدة لا تقتصر على الزيادات المالية فقط. بل تشمل تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين.

كما أوضح أدرار، أنه سيتم التوقيع على اتفاقية مع بنك عمومي لمنح قروض للمتقاعدين بنسب فوائد مخفضة. وللاستفادة منها -يقول المتحدث- يكفي التوجّه للبنك وتقديم شهادة دخل من الصندوق. مع توفر الاستفادة من التمويل الإسلامي.

وفي السياق ذاته، أعلن أدرار في تصريح للقناة الإذاعية الأولى عن إبرام اتفاقية مع مجمع الفندقة والسياحة والحمامات المعدنية (HTT). والتي ستدخل حيز التنفيذ مع بداية شهر جوان المقبل.

ومن أخرى، أكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، أن اعتماد الخدمة الرقمية الجديدة يندرج في إطار عصرنة المرفق العمومي وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وتعتمد هذه الخدمة حصرياً على تقنية التعرف على ملامح الوجه (RFace) كوسيلة حديثة وآمنة لإثبات حياة المتقاعد. وهو الإجراء الذي جاء ليلغي إلزامية تقديم شهادة الحياة الورقية والتنقل إلى الوكالات المحلية، بما يسمح بإتمام عملية التجديد عن بُعد بكل سهولة وأمان.

كما تسمح هذه الخدمة للمتقاعد بإجراء عملية التجديد مباشرة عبر هاتفه المحمول. حيث يتحصل بعد نجاح العملية على إشعار باللون الأخضر داخل التطبيق يؤكد تجديد وثائقه. واستمرار صرف المعاش بصفة عادية. وتتيح المنصة أيضاً إرسال الوثائق الثبوتية الأخرى إلكترونياً عبر الفضاء الرقمي المخصص لذلك. دون الحاجة إلى التنقل أو إيداع ملفات ورقية.

وأوضح أدرار، أن هذه الخدمة تندرج ضمن رؤية الصندوق الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطن وتخفيف الأعباء عن فئة المتقاعدين، لاسيما كبار السن والذين يلاقون صعوبات في التنقل، وذلك عبر اعتماد حلول رقمية عملية تستجيب لاحتياجاتهم اليومية. وأشار في هذا الشأن إلى أن “التجديد الدوري للوثائق الثبوتية يتم مرة واحدة سنوياً حسب تاريخ ميلاد المستفيد، مع الاستفادة من مهلة إضافية مدتها شهران لإتمام العملية، ما من شأنه ضمان السير الحسن لاستمرارية دفع المنح والمعاشات”.

ومن أجل تسهيل ولوج المتقاعدين إلى الخدمات الرقمية، أفاد السيد أدرار بأن الصندوق وضع جملة من آليات المرافقة والدعم، تتمثل في الرقم الأخضر (3011) للرد على الاستفسارات، مع توفير فضاءات رقمية على مستوى الوكالات المحلية لتحميل تطبيقات الصندوق ومرافقة المتقاعدين في استعمالها.

وبهدف تطوير التعاون في مجالات التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي، كشف السيد أدرار عن توقيع الصندوق لاتفاقية تعاون مع شركة “جازي”. وستتيح هذه الاتفاقية للصندوق “الاستفادة من الحلول والخدمات التي تقدمها الشركة لتعزيز ربط مختلف مرافقه. وتحديث أدوات الاتصال الخاصة به، ودعم رقمنة خدماته”. مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس الالتزام المشترك للمؤسستين برفع كفاءة العمليات بما يعود بالنفع على المتقاعدين.

وفي إطار عصرنة الخدمات، كشف المتحدث أن الصندوق أتاح خدمة “المساعدة الاجتماعية في البيت” عن بُعد عبر تطبيق الهاتف المحمول “تقاعدي”. مما يمكّن المستفيدين من طلب التجهيزات وتحديد موعد لزيارة المساعد الاجتماعي. كما يوفر الصندوق على مستوى جميع الوكالات المحلية مساعدين اجتماعيين مؤهلين لاختيار المتقاعدين المستحقين للزيارة وفق معايير دقيقة. وقد وصل عدد الزيارات المنزلية في سنة 2023 إلى أكثر من 32 ألف زيارة. و14 ألف زيارة في الثلاثي الأول من سنة 2024، ما يعكس فعالية هذه الخدمة.

وبخصوص الجالية الوطنية بالخارج، أوضح أدرار أن أهم الخدمات تتمثل في “الانتساب الإرادي” للنظام الوطني للتقاعد. والذي يتيح للمغتربين الانضمام طواعية للنظام للحصول على تغطية اجتماعية متميزة تشمل التأمين عن المرض والأمومة. بالإضافة إلى الاستفادة من معاش التقاعد. ويتم التسجيل عن بعد عبر البوابة الرقمية المخصصة لذلك. حيث تشير الإحصائيات إلى تسجيل أكثر من ألف مواطن منتسب إرادياً. منهم أكثر من ستمائة مواطن يدفعون اشتراكاتهم بصفة منتظمة.

