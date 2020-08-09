الاستقالات تتوالى في لبنان.. 6 نواب يستقيلون إثر انفجار مرفأ بيروت

توالت الاستقالات من البرلمان اللبناني، اليوم الأحد، بعد استقالة سادس نائب فيه، “نعمة افرام”، مع استقالة وزيري الإعلام والبيئة والتنمية.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية، فقد أعلن النائب “نعمة افرام” عن استقالته وتعليق نشاطه في المجلس النيابي إلى حين عقد جلسة عامة يدعو إليها رئيس المجلس النيابي والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة.

وجاءت استقالة النائب “نعمة افرام” بعد استقالة 5 نواب آخرين من البرلمان، وهم عضو “اللقاء الديمقراطي”، النائب مروان حمادة، ونواب حزب “الكتائب”، سامي الجميل، نديم الجميل والياس حنكش والنائب بولا يعقوبيان.

كما استقالت اليوم وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، التي اعتذرت للشعب اللبناني، بالإضافة إلى استقالة وزير البيئة والتنمية، دميانوس قطار.

هذا وجرى الحديث عن استقالة وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب، الذي نفى ذلك، فيما ذكر النائبان نزيه نجم وستريدا جعجع بأن استقالتهما حاضرة، لكنها لن تقدم إلا عندما نكون على يقين بأنها ستوصل إلى رحيل السلطة.