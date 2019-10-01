الاستماع إلى 15 إطارا بمديرية الصحة لعين تموشنت

أخبار الجزائر
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الاستماع إلى 15 إطارا بمديرية الصحة لعين تموشنت
بقلم كمال بوعزة عبيد

استمع وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت، اليوم الثلاثاء، لأزيد من 15 اطار بمديرية الصحة يتقدمهم مدير الصحة السابق لعين تموشنت “العايب محمد” و المحول نهاية الشهر الفارط الى ولاية البليدة.

بالاضافة الى المديرة السابقة للمؤسسة العمومية للامومة و الطفل بعين تموشنت و المحولة في نفس المنصب الى ولاية تيبازة.

و كذا مدير الموارد البشرية على مستوى مديرية الصحة لولاية عين تموشنت، ناهيك عن اطباء بذات المؤسسة بعين تموشنت وكذا اداريين و عمال في قضايا فساد تتعلق بابرام صفقات خاصة بالمركز الجديد المتعلق بمصلحة الولادة.

قبل ان يغادروا بعد فترة الادلاء بشهاداتهم محكمة عين تموشنت التي امتدت لازيد من ساعة و نصف. على ان يتم استدعاءهم مجددا للمثول امام وكيل الجمهورية مع استدعاء اطراف اخرى و اسماء جديدة في القضية.
وفي قضية اخرى استمع وكيل الجمهورية بمحكمة عين تموشنت إلى ثلاث اطراف من المؤسسة العمومية للامومة والطفولة ويتعلق الامر بكل من طبيبة مختصة في امراض النساء و التوليد، قابلة وكذا طبيب انعاش بعد شكوى خاصة باهمال طبي تقدمت بها الضحية المنحدرة من عين تموشنت، اين امر وكيل الجمهورية بتعيين خبرة طبية لتابعة القضية.


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