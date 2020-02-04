الاستماع للوزير الأسبق السعيد بركات هذا الخميس بالمحكمة العليا

يستمع المستشار المحقق بالمحكمة العليا، هذا الخميس 6 فيفري إلى الوزير الأسبق السعيد بركات المتواجد رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش.

ويأتي الإستماع الى الوزير التضامن الأسبق في إطار اجراءات التحقيق معه في قضية التلاعب بأموال وزارة التضامن الوطني.

وكان وزير التضامن الأسبق السعيد بركات قد تم إيداعه الحبس المؤقت، شهر جويلية من السنة الماضية بأمر من المستشار المحقق في المحكمة العليا.

ويتابع السعيد بركات بتهم تبديد أموال عمومية إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به والتزوير في محررات عمومية عندما كان وزيرا للتضامن الوطني والأسرة.