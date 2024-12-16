الاستهزاء بتضحيات الشهداء عبر تيك توك ..برلماني يطالب وزير العدل بالتدخل

وجه النائب البرلماني عزيز عبد القادر، رسالة إلى وزير العدل حافظ الأختام، طالبه من خلالها، بالتدخل العاجل وفتح تحقيق قضائي ضد ناشطين على منصة “تيك توك”.

وأكد عضو المجلس الشعبي الوطني أن الفيديو أثار غضبًا شعبيًا واسعًا، لما يحمله من استهزاء بالرموز الوطنية وتضحيات الشهداء.

ودعا السلطات المعنية إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لردع مثل هذه الممارسات، وحماية الهوية الوطنية وصون كرامة الشهداء.

كما شدد النائب عزيز على ضرورة غرس احترام الرموز التاريخية بين الأجيال القادمة. مجددًا دعوته إلى فتح تحقيق عاجل واتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحق المتورطين.

وفي تبرير للناشطتين على التيك توك حول ما بدر منهما، قالت فلة بن جليد المدعوة “الملكة فلة” إن المقطع الذي انتشر تم اقتطاعه من فيديو طويل. لافتة إلى أن من روج له هدفه أذيتها وشهيناز، التي عبرت عن حبها لبلادها فوق كل شيء. مؤكدة على أن الإساءة للثوار لم تكن نيتهما، خاصة وأنها من عائلة ثورية حسب زعمها.