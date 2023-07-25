الاستهلاك القياسي للكهرباء.. وزير الطاقة يكشف ويوضح

قال وزير الطاقة، محمد عرقاب، إن الجزائر لديها وفرة في إنتاج الطاقة الكهربائية، تسمح لها بمواجهة المستوى القياسي للطلب.

كما أوضح، وزير الطاقة، أن الإشكال يكمن في نقل وتوصيل الكهرباء في هذه الظروف المناخية “غير العادية”. وجاء تصريح الوزير في ظل تسجيل مستويات قياسية في استهلاك الكهرباء على المستوى الوطني خلال شهر يوليو الجاري بسبب الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.

وأشار الوزير إلى أن درجة الحرارة التي تفوق 45 درجة تأثر على المعدات “وهذا ما حدث لنا في شبكتنا, هناك معدات تلفت, ولكن ذلك لم يؤد إلى توقف أي محطة إنتاج”.

في حين، نوه عرقاب بـ”الجهود الكبيرة” التي تبذلها سونلغاز لتوفير الطاقة. لاسيما وأن العديد من الدول تواجه “صعوبة” في توفيرها بسبب الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.

كما كشف الوزير عن “عملية كبيرة وسريعة” ستقوم بها سونلغاز لتقوية الشبكة الكهربائية حتى تتأقلم مع الظروف المناخية الاستثنائية. مؤكدا أن هذه العملية سيقوم بها المجمع “في الفترة الوجيزة المقبلة”.